Central fotovoltaica de Caraculo no Namibe começa a operar no primeiro trimestre de 2023

A Solenova, 'joint venture' das petrolíferas angolana Sonangol e italiana Eni, deverá iniciar a produção de energia solar em Caraculo, província do Namibe, num investimento de 42 milhões de dólares (39,8 milhões de euros), no primeiro trimestre de 2023.

Segundo o presidente do conselho de administração da Solenova, Germano Sacavumbi, que falava em conferência de imprensa, a central deverá ter uma capacidade total de 50 MWp (megawatts-pico), a ser implementada em duas fases, sendo a primeira de 25 MWp.

Sacavumbi disse que a construção da primeira fase já está em curso, com o seu lançamento este mês, prevendo-se a conclusão até final deste ano e o fornecimento de energias renováveis para a região sul do País no primeiro trimestre do próximo ano.

"Temos, no terreno, os trabalhos a serem desenvolvidos e este projecto surge de uma estratégia da Sonangol, que visa a passagem ou a introdução da Sonangol no abraço às energias limpas", disse Germano Sacavumbi, frisando que o projecto visa diversificar a matriz energética angolana, que tem como fontes a hídrica (60%) e termoeléctrica (40%).

O responsável avançou que a energia a ser produzida será injectada na rede de transmissão sul, com uma linha de transmissão que passa a escassos metros da localização onde será desenvolvido o projecto, "energia que será toda adquirida ou entregue à Rede Nacional de Transporte de Energia".

Germano Sacavumbi frisou que Angola tem ainda algum défice de energia e este projecto vai melhorar as condições de vida das populações e alavancar o ambiente de negócios, com a criação de condições energéticas, com destaque para as províncias do Namibe e Huíla.