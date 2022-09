Central de crédito inicia recepção de dados dos consumidores este ano

O Bureau da Central Privada de Informação de Crédito S.A prevê iniciar a recepção das informações dos consumidores de diversos produtos ou clientes de empresas credoras até ao final deste ano, assegurou esta quinta-feira, em Luanda, a presidente do Conselho de Administração desta instituição, Adriana Dias.

Frisa que a instituição estará disponível a receber dados de pessoas físicas e jurídicas do País visando diversificar as opções de crédito no mercado angolano.

A título de exemplo, os bancos comerciais, seguradoras, empresas de energia, água e telecomunicações vão partilhar informações sobre o histórico/perfil dos clientes com a Central de Crédito, permitindo que os credores avaliem melhor os riscos, para evitar o crédito malparado na economia nacional.

A margem do acto de apresentação dessa instituição aos órgãos de Comunicação Social, a gestora adiantou que neste momento os responsáveis da Central de Crédito estão a manter encontros e assinar contratos com fornecedores de bens e serviços a prazo.

“A Central de Crédito servirá de um lugar de consulta, onde as empresas que fornecem produtos e prestam serviços a crédito poderão apurar ou checar os dados de um determinado cliente que queira contrair um empréstimo ou receber um bem para pagar a prestação, por exemplo”, esclareceu.

Com isso, prosseguiu, a instituição pretende alargar a base de dados para outros sectores da economia nacional, para que os cidadãos tenham a possibilidade de adquirir bens móveis ou imóveis, assim como obter serviços de empresas a crédito.