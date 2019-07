Cenário de corte das taxas de juro do BCE faz BCP tombar mais de 5%

As acções do Millennium BCP estão a cair 5,2% para 0,23 euros, na manhã desta terça-feira devido a uma forte possibilidade do Banco Central Europeu (BCE) avançar com cortes nas taxas de juro, uma vontade partilhada pelo Banco do Japão (BoJ) e da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed), conforme apontam vários traders contactados pela Reuters.