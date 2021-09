CEIC prevê recessão económica na ordem 1,98 % em 2021

Estas perspectivas foram elaboradas com base no modelo estrutural existente no CEIC, denominado “Moducan - modelo macroeconómico”, tendo em conta que a economia angolana é bastante aberta com rácio exportação do PIB acima de 50%.

Incluiu-se no modelo, as equações da balança de pagamento, incorporando as equações do modelo de mundell-fleming de uma pequena economia aberta.

No relatório, o CEIC/UCAN justifica que o comportamento da produção e do preço do barril do petróleo são dois pressupostos comuns a todas as previsões, embora de valorações diferentes.

O secretário de Estado da Economia, Mário Caetano João, que testemunhou o acto, disse que foi um resultado do exercício do CEIC, mas realçou que o Governo continua com as suas previsões e a observar estudos de outras instituições internacionais.

Em relação às questões levantadas sobre o sector da agricultura, em seu entender são razoáveis, existem inúmeros desafios.

Realçou que os desafios podem ser respondidos pelo Prodesi, que dividiu a matéria da agricultura em cinco vertentes principais: a componente do financiamento, produtividade, acesso ao mercado interno, mercado externo e capacitação”.

“Sobre a perspectiva da economia para 2021, temos pouco a comentar porque de facto o sector petrolífero está a passar os desafios na produção, que fazem com que a nossa produção esteja a rondar a 1.1 milhão de barris/dia”, referiu o secretário de Estado.

Por outro lado, destacou que há abordagens operacionais que estão a trazer alguns resultados, onde cerca 50% dos operadores económicos que recorreram à banca viram os seus projectos aprovados. Todos avaliados em 700 mil milhões Kz.

De acordo com o responsável, existe muito financiamento para o sector primário (agricultura) e secundário (indústria).

Destacou os resultados da campanha agrícola, que segundo o governante, permitiu um crescimento no ano transacto de 5.6% e resultados, no qual o primeiro trimestre deste ano, indica um crescimento de 3%.

Por sua vez, a reitora Interina da Universidade Católica, Maria Helena Miguel, sublinhou que o relatório apresenta a situação económica de Angola em geral, que tem por finalidade partilhar com a sociedade resultados sobre uma matéria de interesse social, no intuito de facilitar a compreensão objectiva dos diversos comportamentos, mudanças e fenómenos sociais que uma matéria proporciona ou sugere.