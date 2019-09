Cedência de liquidez no interbancário regista queda de 67% em oito meses

As operações de permuta de liquidez no mercado interbancário, registaram no segundo quadrimestre do ano em curso, uma queda de cerca de 67%, em Agosto, o equivalente em mais de 4,6 biliões Kz quando comparado ao período homólogo de 2018, calculou o Mercado segundo dados divulgados recentemente pelo Banco Nacional de Angola (BNA).

Durante os primeiros oito meses do ano, a cedência de liquidez atingiu um total de 2,2 biliões Kz, contra os 6,9 biliões Kz, o que perfaz uma diferença de cerca de 4,6 biliões Kz.

Entretanto, na base dessa diminuição de disponibilidades esteve, em parte, as dinâmicas do mercado cambial e de títulos, considerado actualmente como os dois principais negócios dos bancos comerciais, em detrimento das operações de crédito tradicional.

De acordo com o documento, Maio foi o período em que em que se registou a maior permuta no capítulo da cedência de liquidez. O montante fixou-se nos 435,1 mil milhões Kz. Apesar dos números, este valor é cerca de 396,4 mil milhões Kz inferior ao montante cedido no período homólogo de 2018, isto é, 831,5 mil milhões Kz, pouco mais de 48%.

O mercado interbancário é um mercado estruturado entre bancos, os quais realizam entre si operações de financiamento à vista e a prazo (geralmente curto prazo). Neste tipo de operações, os bancos com liquidez excedentária cedem fundos aos bancos que se encontrem com insuficiência de liquidez.

Geralmente, a taxa de Juro praticado nessas operações denomina-se por LUIBOR, acrónimo inglês de taxa interbancária de oferta de fundos do mercado de Lunada, que conta com maturidades que variam entre as overnight (1 dia) até 12 meses.

Assim sendo, hoje, segundo a plataforma digital do BNA, a LUIBOR para a maturidade de 1 dia apresenta uma taxa de 13,53%, já para maturidades mais longas (12 meses), a taxa atinge os 15,78%, cerca de 0,28 pontos percentuais em relação a Taxa BNA (15,50%).