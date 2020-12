Catoca estima receita superior a 80 milhões USD

A Sociedade Mineira de Catoca, localizada na província da Lunda Sul, prevê contribuir, em 2021, com mais de 80 milhões USD americanos para os cofres do Estado.

A estimativa foi avançada nesta quarta-feira, pelo director-geral da empresa, Benedito Manuel, que prometeu trabalhar para a conservação dos postos de trabalho e reajuste salarial, visando a melhoria das condições sociais dos funcionários.

No âmbito da responsabilidade social, em 2021 a empresa vai requalificar as aldeias circunvizinhas a mina do Catoca e disponibilizar uma linha de crédito para os jovens, com vista a dinamizar os pequenos negócios.

Sem revelar orçamentos para os projectos, adiantou que será, igualmente, disponibilizado um crédito para mais de 200 mulheres rurais, além de 150 bolsas de estudo internas aos estudantes de famílias desfavorecidas da Lunda Sul.

Em colaboração com a Fundação Brilhante, e no quadro da estratégia da responsabilidade social da ENDIAMA-EP e outras empresas diamantíferas, disse estar prevista a realização de acções enquadradas no pacote do compromisso assumido com a sociedade civil da Lunda Sul.

Quanto à facturação, Benedito Manuel assegurou estar a ser traçado um plano para que, em 2021, as receitas aumentem em relação a este ano, sem precisar valores.

Localizada na província da Luanda Sul, a Sociedade Mineira de Catoca existe há 25 anos, sendo a quarta maior mina do mundo explorada a céu aberto e responsável por mais de 75% da produção de diamantes do país.

A mesma emprega mais de cinco mil pessoas, entre directos e indirectos.