Catoca esclarece causas do vazamento na mina da Lunda Sul

A Sociedade Mineira de Catoca informou à imprensa, nesta sexta-feira, a inexistência de materiais pesados nas águas dos rios afectados pelo vazamento da bacia de rejeitados na província da Lunda Sul, ocorrida em Julho de 2021.

Sabino Coqueia, responsável pelo departamento de Segurança e Ambiente no Trabalho, disse que houve uma roptura na conduta que funciona como vertedor, mas que já se encontra estancada. Por outro lado, a empresa não utiliza produtos químicos, sendo 60% de água e 30% de areia.

Foram feitas as caracterizações físico-química da qualidade das águas do rio Lova e Tchicapa para caracterização e avaliar os segmentos e os níveis de impacto que possam ocorrer a nível do rio Tchicapa. Mas, Sabino Coqueia disse não existir impacto significante da flora aquática e dos ecossistemas.

Uma equipa especializada da Sociedade Mineira de Catoca recolheu 55 amostras de água e 22 de segmentos que foram submetidos a laboratórios independentes.

Quanto às mortes ocorrida na República Democrática do Conto (RDC), Sabino diz não haver nenhum pronunciamento das autoridades congolesas, embora tenha tomado conhecimento do caso pelos órgãos da comunicação social do país vizinho.

Depois de feitas todas avaliações, prometem (no prazo de 30 dias) divulgar os resultados materiais e financeiros envolvidos neste processo.