Casa Branca pede a petrolíferas dos EUA para extraírem mais crude

A Casa Branca pediu às petrolíferas norte-americanas para perfurarem e extrairem mais crude para impedir a escalada dos preços da energia desencadeada pela invasão russa da Ucrânia e pelo recente veto de Washington ao petróleo russo.

O porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, assegurou que existem mais de 9 mil licenças de extracção de petróleo bruto em terras federais que não foram utilizadas pela indústria.

"Não é verdade que não há oportunidades para perfurar e procurar petróleo", disse Psaki, acrescentando que "cabe às companhias petrolíferas" reinvestirem os seus lucros para extraírem mais petróleo para que os preços da gasolina baixem.

A porta-voz assegurou que no ano passado, primeiro da administração do Presidente Joe Biden, os Estados Unidos produziram mais petróleo e gás do que durante o primeiro ano do Governo de Donald Trump (2017-2021), e antecipou que este será o ano com a maior "produção" jamais registada.

Biden anunciou hoje a proibição das importações de petróleo, gás natural e carvão da Rússia, como sanção pela invasão da Ucrânia, embora reconheça que a medida custará aos seus próprios cidadãos devido ao aumento dos preços dos combustíveis.

A Casa Branca admitiu que a guerra na Ucrânia provocou um aumento de 0,75 USD na gasolina por galão (3,78 litros) para os americanos, mantendo contactos com países produtores para aumentar a oferta, como a Arábia Saudita ou a Venezuela, com quem Washington tem tido relações tensas.