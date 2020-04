Cartões multicaixas expirados vão valer por mais seis meses

A Empresa Interbancária de Serviços (EMIS) vai estender o prazo de utilização dos cartões multicaixas expirados para mais seis meses, a partir da próxima semana.

A informação foi avançada ontem à ANGOP, pelo administrador executivo da EMIS, Joaquim Caniço, à que o Mercado teve acesso.

O administrador referiu que, entre os dias 6 e 7 de Abril, os clientes já poderão utilizar os cartões expirados sem recursos aos bancos emissores. Neste momento, explicou, a EMIS está a terminar os arranjos técnicos e tecnológicos, pelo que os utentes de cartões expirados devem esperar para não terem os verem retidos.

A EMIS é uma sociedade que congrega todos os bancos do sistema nacional, regulados pelo Banco Nacional de Angola (BNA). Uma das tarefas substantivas da criação da EMIS consiste no empreendimento de esforços e tecnologias modernas para a bancarização da população do País.

Recorde-se que os usuários de multicaixa levantaram, em Fevereiro deste ano, um valor estimado em 190 mil milhões Kz, equivalentes a mais de 360 milhões USD ao câmbio do BNA. O valor ainda assim esteve abaixo dos mais de 200 mil milhões movimentados no mesmo canal em Janeiro.

Em Fevereiro, foram registadas 12,5 milhões de operações, contra 13 milhões do mês anterior.