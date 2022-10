Cartões multicaixa com chip já são a maioria no mercado

O número de Cartões de Banda Magnética (TARJA) sofreu em Setembro último, uma redução de 68% se comparado ao período homólogo, ao passo que os cartões baseados na Norma EMV, vulgo cartões com chip registaram uma evolução na ordem dos 55%, segundo cálculos do Mercado com base nos dados vinculados ao site da Empresa interbancária de Serviços (EMIS).

Verifica-se, no entanto, uma notável redução da quantidade de cartões tarja face aos de tecnologia EMV, uma vez que 72% dos cartões multicaixa que circularam em Setembro eram cartões com chip, enquanto no ano passado o volume de cartões tarja era superior (50,4%).

Já em termos mensais, em Setembro os cartões com banda magnética reduziram 7%, diferente dos EMV que cresceram 1%.

Por outro lado, em Setembro verificou-se um aumento de 400 mil cartões multicaixa em relação ao mesmo período do ano passado, ao se registar um total de 6,9 milhões de cartões contra os 6,5 milhões de 2021. Do total de 87,5% (6 milhões) estão activos.

Já em termos mensais a quantidade de cartões em circulação tem oscilado. Em Setembro do corrente ano, verificou-se uma redução de 100 mil cartões em relação ao mês passado (redução que se verificou apenas no número de cartões activos).

Cartões de Banda Magnética vs Cartões com Chip

De acordo com a directora de operações do Banco BAI, Helena Rodrigues, a principal diferença entre o cartão com chip e o cartão de banda magnética (além dos aspectos físicos facilmente identificados no cartão) é que neste último os dados são estáticos e desprotegidos, já nos cartões EMV, os dados são criptografados e dinâmicos, dificultando a fraude.

De lembrar que o BAI desabilitou em Agosto último o uso de cartões com banda Magnética, facto que Helena Rodrigues justificou com a garantia de maior segurança aos usuários com tecnologia avançada e de maior controlo, bem como, o cumprimento das melhores práticas para o sector divulgada pela EMIS, em alinhamento com as regras do Banco Nacional de Angola.

Os cartões com chip oferecem mais segurança, contra as práticas de “clonagens de cartões”, se comparado com os de banda magnética, contam com a criação de padrões comuns no Chip (EMV) mantidos por uma organização privada gerida pelas principais redes de cartões, dando maior segurança a todos os consumidores, disse ainda.

Helena Rodrigues continuou dizendo que os cartões de crédito EMV oferecem maior protecção dos dados do titular de conta, contêm um pequeno chip de computador, que cria um código exclusivo para cada transacção. Se os dados do cartão e o código único forem roubados, a informação não pode ser usada para criar cartões falsificados.

Quanto às mudanças nos cartões com outros dispositivos, como TPA ou ATM o BAI, de acordo com Helena Rodrigues, considera positivas uma vez que o sistema de pagamentos foi adequado antecipadamente para que os equipamentos validassem os cartões EMV, com maior segurança. Em simultâneo o BAI substitui o equipamento (TPA/ATM) com o software adequado, para habilitar o terminal para EMV.

Vantagem do cartão com chip no sistema de pagamento

Como vantagens para o sistema de pagamentos, Helena Rodrigues, aponta a autenticação forte, com microcircuito em cada cartão, visto que cada microchip gera um código dinâmico de uso único, ou criptograma, que é enviado através do sistema de processamento de cartões para o processador e, em última análise, para o emissor do cartão.

Esta troca criptográfica, explica, além dos métodos de verificação utilizados pelo titular do cartão (como PIN on-line), serve para reforçar o ecossistema de pagamentos e proteger contra fraudes presentes no cartão.

Helena Marisa Rodrigues, Direcção de Operações do BAI

