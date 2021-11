Carteira de crédito do BCS aumenta 25% no terceiro trimestre

O Banco de Crédito do Sul (BCS) registou um aumento de 25% na carteira de crédito, no terceiro trimestre de 2021, face ao período homólogo, segundo cálculos do Mercado com base nos balancetes trimestrais da respectiva instituição bancária.

Face ao aumento de 25%, a carteira de crédito passou a contar (pelo menos) 21,5 mil milhões de Kwanzas, contra (perto de) 17,2 mil milhões Kz do terceiro trimestre de 2020. O incremento verificado no penúltimo trimestre de 2021 é reflexo do apoio do BCS à promoção da diversificação da economia, através da concessão de crédito.

Também (no trimestre em referência) verificou-se um aumento dos depósitos que passaram de 32,3 mil milhões Kz para 58,8 mil milhões Kz, que representa um crescimento de 82%, comparativamente ao mesmo período do ano passado (2020).

Apesar do crescimento (82%) na captação de depósitos, de acordo ainda com os cálculos do Mercado, houve uma diminuição de 16 pontos percentuais (PP) no rácio de transformação no terceiro trimestre de 2021 (37%), relativamente a 2020 (53%).

O BCS também apostou na dívida pública (à semelhança da maioria dos bancos do sistema). Desta forma, a carteira de títulos e valores mobiliários (TVM) aumentou (aproximadamente) 15%, quando comparada com a do mesmo período do ano transacto, saindo de 31,4 mil milhões Kz para 27,4 mil milhões Kz.

Ainda no período em análise, o BCS teve um resultado de 4,6 mil milhões Kz, menos de cerca de 6 mil milhões Kz, em relação a 2020. Uma quebra de quase 57%.