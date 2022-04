Carteira de crédito do banco Sol cresce 4,5% em 2021

A carteira de crédito do banco Sol registou um aumento de 9,3 mil milhões de Kwanzas no exercício económico de 2021, representando um crescimento de 4,5%, face a 2020, informou recentemente Mónica Aleixo Pereira, porta-voz da instituição bancária.

De acordo ainda com Mónica Pereira, que também exerce o cargo de directora de marketing do Banco Sol, o crescimento de 4,5% da carteira de crédito é resultado das limitações do mercado e o ambiente de pandemia (da Covid-19) a nível interno desafios.

Tais desafios, continuou, provocaram queda da procura e contracção na oferta, fruto das medidas de confinamento social adoptadas pelo Executivo, visando conter a propagação do vírus SARS-Cov-2. Ainda assim, disse, nada travou o crescimento do Banco Sol no ano passado.

Ainda em 2021, esclareceu, o rácio de solvabilidade cifrou-se em 20,8%, acima do mínimo exigido pelo Banco Nacional de Angola (BNA), enquanto a carteira de depósitos aumentou em 114,7 mil milhões Kz, um crescimento de 21,8% em relação a 2020.

"O activo líquido do Banco teve um crescimento à volta de 87,5 mil milhões kz, actualmente em 751,4 mil milhões kz correspondente a um aumento de 13% em relação a 2020. O número de clientes também seguiu a trajectória de crescimento na ordem de 15% para mais de 1 milhão no final do exercício do ano passado”, disse Mónica Pereira para mais adiante afirmar que o resultado líquido foi de 7 mil milhões Kz.

Para 2022, Mónica Aleixo Pereira, informou que a instituição bancária pretende continuar a apostar no crescimento do negócio, na oferta de soluções centradas na banca electrónica e no desenvolvimento de iniciativas comerciais que acompanhem as necessidades dos clientes.