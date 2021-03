Caritas de Angola lançará Rede de Desenvolvimento Rural e Agricultura Sustentável (REDRAS)

O evento será aberto pelo Vice-Presidente da República de Angola, Bornito de Sousa e contará com várias outras individualidades do Governo e estrangeiras, no dia 31 de Março no salão Nobre da Universidade Católica de Angola, soube o Mercado por comunicado dirigido a redacção.

A cerimónia tem como objectivo de dar a conhecer a REDRAS e suas potencialidades, apresentar os resultados e efeitos obtidos desde a sua criação e criar oportunidades de parceria. Tornar a REDRAS notável não apenas para as comunidades, mais também por aqueles que têm interesse na abordagem de temas ligados a agricultura sustentável, organização comunitária, resiliência e segurança alimentar.

A REDRAS é um espaço de articulação, de partilha de conhecimentos, de troca de experiências e reforço de competência, cujo objectivo é de fortalecer as comunidades rurais e organização da sociedade civil, para um modelo inovador de prevenção do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, realça o comunicado.