Candidatura às casas do Zango 5 vai durar dez dias

O Ministério do Ordenamento do Território e Habitação apresentou hoje o portal www.imocandidaturas.co.ao para as casas do Zango 5. O secretário de Estado para habitação, Joaquim Silvestre, explicou que hoje, 21 de Janeiro, foi apenas para a apresentação do portal, sendo que só estará disponível para receber candidaturas a partir da madrugada do dia 27.

Joaquim Silvestre fez saber que o intervalo entre o dia de apresentação do portal e o dia para a recepção das candidaturas é para permitir que os potenciais candidatos preparem os documentos necessários.

Zango 5 conta com 7 964 habitações, das quais 3 185 para a função pública, 2 390 para as grandes empresas e igual número para a venda livre nas três modalidades, nomeadamente pronto pagamento, renda e renda resolúvel.

O portal de candidaturas é um software desenvolvido pela multinacional Primavera que, de acordo com o director comercial da Imogestin, Gilberto Monteiro, a quem cabe a apresentação, foi concebido para receber o maior número de candidaturas e no final seleccionar aleatoriamente os contemplados.

O secretário de Estado para a habitação, Joaquim Silvestre, assegurou que, do mesmo modo que foi realizado um acto público para a apresentação do portal, será realizado um outro acto, com a imprensa, para revelar o total de candidatos, e um outro no dia de o software seleccionar os aprovados.

Esclareceu também que, no caso específico do Zango 5, a quota dos 30% para a juventude foi dispersada na quota das empresas públicas e dos departamentos ministeriais.