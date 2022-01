Câmaras de Comércio estão a ser cadastradas

De um total de 28 Câmaras de Comércio e Indústria existentes no País, apenas 15 cumprem com 80% dos requisitos obrigatórios de constituição, informou o presidente da Federação das Câmaras Bilaterais de Comércio e Indústria de Angola, Vitoriano Ferreira Nicolau.

Segundo o presidente da Federação das Câmaras, quem não der entrada dos documentos exigidos verá o respectivo processo de inconformidade levado aos órgãos competentes, para a devida suspensão de actividades nos termos dos respectivos estatutos.

Vitoriano Ferreira Nicolau disse que o entusiasmo inicial levou ao surgimento de muitas das câmaras sem um trabalho de casa bem feito inicialmente, enquanto outras não tinham o suporte do País parceiro a que se referem.

Constituída em 2020, a Federação das Câmaras Bilaterais de Comércio e Indústria de Angola (FCBCIA) iniciou as actividades com 26 câmaras reconhecidas.

Das que apresentam 80% da documentação completa, especificou, figuram a Câmara de Comércio e Indústria Angola - África do Sul, por exemplo. Esta, de acordo com Vitoriano Ferreira Nicolau, fez primeiro o trabalho de casa, contactando a representação diplomática da África do Sul em Angola, bem como os empresários sul-africanos que já se encontravam a trabalhar no País.

Por um lado, realçou, a direcção da Câmara de Comércio e Indústria Angola - África do Sul procurou também as empresas angolanas que tinham interesse em traçar parcerias com aquele País e a posterior procurar os históricos das instituições.

“Por exemplo, não posso dizer que sou presidente de uma Câmara de Comércio e Indústria Angola - República Democrática do Congo sem que as autoridades da RDC saibam sobre a matéria e participem no processo”, explicou.

Nisso, aproveitou para clarificar o facto de existirem, até então, câmaras sem um programa, um plano de acção e estratégico, nem mesmo um simples processo, através do qual definem a missão, visão e os valores da organização.

Foi para reverter o quadro actual das câmaras de Comércio e Indústria de Angola, insistiu, que a Federação deu início, em Dezembro do ano passado, ao processo de novo cadastramento das associadas.

“A data de 31 de Janeiro já é resultado de uma prorrogação, pois estávamos, inicialmente, marcados para encerrar até ao dia 15 também desse mês de Janeiro”, afirmou.