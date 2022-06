Câmara do Comércio e Indústria Angola Itália focada na captação de investimento

A Câmara do Comércio e Indústria Angola Itália (CCIAI) realizou, a 26 de Maio de 2022, em Milão o segundo fórum empresarial Angola Itália, segundo uma nota de imprensa tornada pública.

De acordo com a nota, o evento visou a captação de investimentos e o desenvolvimento da cooperação entre empresas, bancos e instituições financeiras dos dois países.

“O evento permitiu a identificação de intenções de parcerias entre empresas e instituições bancárias, o que será alvo da atenção e acompanhamento por parte da CCIAI”, disse Mário Cabrini, presidente da organização, que na ocasião falou da importância da realização do fórum, face ao período da pandemia da COVID-19 e da crise financeira a nível mundial.

No certame, o presidente do Conselho de Administração da Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), António Henriques da Silva, realçou igualmente a importância da cooperação entre os sectores financeiros e produtivos dos dois países.

Também sublinhou o momento de instabilidade e confiança que o País vive, bem como os resultados positivos que vão sendo obtidos na sequência das reformas em curso, premissas fundamentais para que os investidores italianos estejam no mercado angolano.

Participaram do evento 70 empresas em diversos sectores desde indústria de transformação alimentar, agricultura, Seguros, Oil and Gás, e serviços. O segmento das rochas ornamentais fez-se representar com 15 empresas da Associação Industrial e Comercial do Namibe que pretende desenvolver projectos de toda fileira produtiva e da extracção ao produto final.

Da Itália, estiveram várias empresas e representantes da Agência de Crédito à Exportação (SACE), CFE Finance, Banco BPER, Banco Valsabina, e do Deustche Bank Itália.