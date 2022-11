Câmara de Comércio Angola-Itália pretende diversificar relação económica no País

A Câmara de Comércio e Indústria Angola-Itália (CCIAI) pretende diversificar a relação económica entre os dois países que está ainda muito focada no sector de Oil & Gás, disse o Vice-Presidente da instituição, Hélder Cardoso, em declarações ao Mercado, durante a comemoração do 4º aniversário da organização.

Em 2021, justificou, as trocas comerciais entre Angola e Itália, tiveram uma facturação de 400 milhões de euros, dos quais 80% foram exportações de petróleo para a Itália e os restantes 20% foram importação de Angola de máquinas e equipamentos para vários sectores.

O responsável explicou ainda que um dos objectivos da Câmara tem sido apoiar o sector privado angolano. Ressaltou também o apoio na estruturação das linhas de financiamento para a implementação de novos projectos.

“Ajudamos as empresas a identificarem parceiros italianos que querem investir em Angola e do lado da Itália promovemos Angola como um destino para investimento em África, pois sabemos que é uma das maiores economias, ou seja é um dos países com grande potencial a nível do continente”, disse.

O responsável ressaltou que de 21 a 25 de Novembro uma delegação de empresários italianos se fará presente no País para fazer uma prospecção de mercado e dar sequência a alguns projectos em curso.

A presença dos empresários italianos é resultado do fórum empresarial realizado na cidade de Milão, que contou com a presença de várias instituições angolanas e italianas como o Banco de Desenvolvimento de Angola (BDA), a Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações de Angola (AIPEX), e do lado italiano, o Deutsche Bank Itália, a Agência de crédito à exportação italiana (SACE) assim como vários empresários.

Hélder Cardoso fez também referência à intenção de replicar em Angola o modelo de desenvolvimento italiano de agrupar os sectores por regiões.

“Nós podemos fazer o mesmo com Benguela e outras regiões onde tens o produtor, o pescador, as empresas que pescam, as empresas que têm os barcos, as que fazem a manutenção dos barcos, produção dos acessórios, ou seja, tudo agrupado dentro duma região e é este modelo económico italiano que nós queremos aplicar também em Angola” explicou.

A Itália, explica, é muito mais do que “massas, ferraris e roupas bonitas”, tem um tecido empresarial muito importante estruturado maioritariamente entre médias e pequenas empresas e é isso que faz a economia da Itália.

Na visão de Hélder Cardoso, a Câmara tem sido bastante activa e dinâmica nas relações Angola-Itália, apesar do período de crise que o País passou, agravado pela questão da COVID-19, que muito impactou o sector económico, a instituição se manteve activa no trabalho com as empresas, associados e parceiros.