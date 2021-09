Call Center a disposição dos empresários

O serviço visa dar suporte a várias solicitações dos empresários a nível nacional, sendo uma via rápida para o esclarecimento de dúvidas, pedidos de informação entre outros assuntos.

O acto enquadra-se no âmbito do processo em curso para melhoria da relação entre o Banco e os empresários, consubstanciado na redução do tempo de resposta e na melhoria da satisfação dos clientes.

Constam do processo a implementação do actual prazo de resposta aos pedidos de créditos fixados pelo banco em 40 dias, a abertura a entidades externas para fiscalização de projectos financiados pelo banco, permitindo maior celeridade neste processo e nos próximos tempos para a abertura de cinco agências regionais nas províncias da Huíla, Huambo, Benguela, Uíge e Lunda Sul.

O serviço vai funcionar de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas