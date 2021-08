Calculadora avalia custos no sector petrolífero

A empresa Oil Field Calculator Lda, de direito angolano, desenvolveu uma calculadora digital denominada OFC 2000 para dimensionar instalações petrolíferas e estimar custos na fase de desenvolvimento de projectos nesse sector.

A máquina, registada no Instituto Angolano de Propriedade Intelectual (IAPI) com a patente número 3411A, já está a ser utilizada em algumas firmas, em Angola e no exterior do País, segundo o seu inventor, o angolano Silvestre Cassa Iombo.

Em declarações à Angop, o também PCA da Oil Field Calculator explicou que a OFC2000 dispõe de funções que permitem emitir perfis de produção, estimar números de poços, capacidade instalada, custos totais, entre outros cálculos afins.

“A Oil Field Calculator desenvolveu a calculadora em 2017 com um recurso muito raro e pode estimar, em poucos segundos, os resultados desejados de que um engenheiro precisa para a elaboração de um projecto”, sublinhou o responsável.

A OFC2000, prosseguiu, tem grande capacidade de realizar avaliações para campos, tendo calculado o custo de 180 projectos da concessionária nacional - a Agência Nacional de Petróleo e Gás (ANPG).

Esse software permite quando se descobre um campo de petróleo, calcular o tipo de sonda, a perfuração e o custo de produção do campo”, exemplificou o entrevistado.

De acordo com o engenheiro, a empresa Oil Field Calculator já embolsou de taxa cobrada aos utentes, desde a sua criação, um montante na ordem dos 120 a 150 mil USD, um lucro considerável a julgar pelos cerca de 20 mil USD investidos.

O valor da utilização do dispositivo vai dos 10 mil aos 20 mil USD.