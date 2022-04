Caixa Angola contribuiu com 17% nos lucros da actividade internacional do maior banco português

Com um resultado líquido de 22 milhões de euros (34,4 mil milhões Kz), o Banco Caixa Geral Angola (BCGA) contribuiu com 17% nos lucros da actividade internacional da Caixa Geral de Depósitos (CGD) em 2021, segundo cálculos do Mercado com base nos dados apresentados recentemente pelo Presidente da Comissão Executiva (PCE) do CGD, Paulo Macedo.

Os 22 milhões de euros juntam-se aos 111,4 milhões de euros de outras instituições que compõem a carteira internacional da CGD e somam 134 milhões de euros, que representam 23% da actividade total do banco português. No ano passado a CGD lucrou 583 milhões de euros.

A área internacional reforçou o contributo para o resultado consolidado da CGD ao crescer 44%, passando de 93 milhões de euros em 2020 para 134 milhões em 2021.

Entre os bancos que compõem a carteira internacional do maior banco português, o Banco Nacional Ultramarino de Macau foi o que mais contribuiu para os resultados externos do CGD, com lucro de 47,9 milhões de euros, o que representa 36% do total dos resultados externos, seguido do Banco Comercial de Investimentos de Moçambique com 26%. O Caixa Angola fecha o pódio na terceira posição das instituições bancárias que mais contribuem para os resultados internacionais da CGD.

No ano passado, os lucros do Caixa Angola mais que duplicaram, ao crescer 165%, de 13 mil milhões Kz (10,8 milhões de euros) em 2020 para 34,4 mil milhões Kz (22,6 milhões de euros). Esse é lucro mais alto desde 2015, quando o grupo espanhol Totta deixou a parceria com o banco público português e o Banco Caixa Geral Totta de Angola passou a se chamar Banco Caixa Geral Angola. (ver gráfico).

Os activos cresceram 41% para 167,9 mil milhões Kz em 2021. No concerne aos investimentos em título de dívida pública, o BCGA investiu 214,4 mil milhões Kz, mais 27 mil milhões em relação a 2020. A carteira de crédito estava quantificada perto dos 119,8 mil milhões Kz em 2020, no ano seguinte fixou-se nos 167,93 mil milhões, um aumento de 40%.

Já nos passivos, a rubrica recursos de clientes e outros empréstimos, que compreendem os depósitos, aumentaram 21% para 740 mil milhões Kz.

Privatização das acções do Estado angolano

Paulo Macedo disse recentemente, em Luanda, que a escolha pelas autoridades angolanas do Banco Caixa Angola para privatização é um sinal de confiança sobre a sua sustentabilidade.

Segundo Paulo Macedo, o objectivo do banco Caixa Geral Angola é contribuir para o desenvolvimento da economia e manter a sua rentabilidade, hoje com uma posição entre o sétimo e oitavo lugar no sistema bancário angolano.

“É um banco rentável, sólido, e serve um conjunto significativo de empresas e particulares e que muito nos orgulha, porque foi escolhido para ser objecto de uma das primeiras entidades a ser privatizada, o que quer dizer a confiança que existe por parte das autoridades no banco e da possibilidade que ele tem de ser sustentável no futuro e fazer o seu caminho em bolsa”, referiu.

O banco Caixa Geral Angola está entre os atidos que o Estado angolano seleccionou para alienação nos próximos anos, prevendo a sua colocação em bolsa este ano, de acordo com o Instituto de Gestão de Atidos e Participações do Estado (IGAPE).

Na estrutura accionista do BCGA, a CGD aparece com o accionista maioritário com 51% das acções, seguida do Estado Angolano que detém 25%, sendo que 24% é através da Sonangol EP e 1% da Sonangol Holdings, o resto das dívidas entre os empresários angolanos, António Mosquito e José de Sousa Freitas, ambos com 12%.

Paulo Macedo realçou que em Angola têm sido apoiados vários projectos, a maior parte pelo banco caixa Angola, “a entidade que conhece o país, conhece o terreno”.

“A Caixa Geral de Depósitos também tem apoiado quer através de garantias quer através de financiamentos conjuntos com o Estado português e, portanto, a Caixa tem, diria eu, entre o Estado português, as linhas que estão abertas e as que podem vir a ser abertas, mais o próprio apoio da caixa, montantes consideráveis”, disse Paulo Macedo, escusando-se a revelar o valor, antes de analisar os projectos.

De acordo com o presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, em 2021, o banco cresceu cerca de 20% em crédito e tem uma perspectiva também de crescimento este ano, apesar da “grande incerteza”, devido à guerra na Europa.

“Temos que perceber exactamente o que vai acontecer em termos dos investidores. Obviamente há boas notícias para Angola, há uma procura grande por combustíveis, há um preço também mais alto e espere-mos que isso permita à economia angolana fazer a sua diversificação e o banco contribuirá para isso”, frisou.