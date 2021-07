Cada cliente levantou 14 mil kz nos multicaixas

Os usuários dos serviços de multicaixas levantaram, em Maio, pouco mais de 190 mil milhões kz em 12,7 milhões de operações registadas pela Empresa Interbancária de Serviços (EMIS), o que equivale, em média, a 14 960 kz por cada operação contabilizada no sistema.

Comparativamente a Maio de 2020, altura em que os multicaixas registaram 180 mil milhões kz levantados em 11,9 milhões de operações, com média de 15 126 kz, os detentores de cartões retiraram, este ano, menos 166 kz. Em termos de tendência, nos últimos três meses, há um declínio no número de operações e nos levantamentos.



Segundo os dados da EMIS, em Março, das 13,9 milhões de operações, levantaram-se mais de 210 mil milhões kz. Em Abril, foram efectivadas 13,1 milhões de operações e cerca de 200 mil milhões. O período mais alto foi em Dezembro de 2020, quando as 15,7 milhões de operações equivaleram a mais ou menos 240 mil milhões kz, valendo em cada um dos movimentos 15 286.



Compras

Relativamente às compras, o sistema interbancário registou, em Maio deste ano, 21 milhões de operações e um valor de superior aos 310 mil milhões kz ligeiramente acima das 20,9 milhões de operações e 300 mil milhões kz.



Os dados da EMIS dizem, por aferição, que cada compra efectuada nos multicaixas, em Maio deste ano, valeu 14 762 kz. No período homólogo (Maio de 2020), as 14,7 milhões de operações, que se cifraram em pouco mais de 220 mil milhões de kz, equivalem ao valor de 14 965. Quer dizer que, este ano, os clientes compraram com mais 203 kz em relação a 2020.



Dezembro de 2020 foi também o mês de maiores compras, no comparativo Maio de 2020 a Maio de 2021, altura em que 25,6 milhões de operações representaram mais de 380 mil milhões kz, equivalente a 14 843 kz por cada movimento efectuado no sistema de multicaixas. A considerar os 60 mil kz permitidos em dois levantamentos diários, os números da EMIS reflectem o recurso ao serviço para operações menores.



No sistema, estavam validados, em Maio, um total de 5,2 milhões de cartões activos. Há, igualmente, activas 3.022 caixas automáticas, vulgo Multicaixas ou ATM, e 90.259 Terminais de Pagamento Automáticos (TPA).