Cabo Verde vai ter Zona Económica Especial para a Economia Marítima

De acordo com o ministro da Economia Marítima, José Gonçalves, a lei criará um regime jurídico com benefícios fiscais, aduaneiros e laborais, que dão corpo às especificidades as zonas especiais.

O diploma sobre a Zona Económica Especial para a Economia Marítima que prevê nomeadamente o apoio da China assim como a instalação da sede no Mindelo num edifício cedido pela Câmara Municipal de São Vicente, deve seguir para o Parlamento em Outubro, altura que deverá ser apresentado uma versão detalhada deste projecto cuja implementação está prevista até 2035.