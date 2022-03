Cabo Verde vai prorrogar moratórias ao crédito bancário no sector do turismo

O Governo cabo-verdiano vai prorrogar para as empresas do sector do turismo as moratórias aos empréstimos bancários, aplicadas como medida de mitigação da crise provocada pela pandemia de Covid-19, anunciou o vice-primeiro-ministro.

“O acordo já foi estabelecido com o banco central, no sentido da criação de todas as condições para que este dispositivo continue disponível ao sector mais impactado pela crise pandémica. Vamos avançar também com programas para apoiar na reestruturação das dívidas das empresas que operam neste sector”, disse Olavo Correia, que é também ministro das Finanças.

Segundo a Lusa, o governante recordou que o turismo é o sector que garante 25% do Produto Interno Bruto do país “traz escala e oportunidade para os demais sectores de actividade económica”, daí a necessidade de “avançar com esta iniciativa para que continue a contribuir para a economia cabo-verdiana”, tendo em conta que as moratórias concedidas desde o início da pandemia pelos bancos terminam no final deste mês.