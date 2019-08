Cabo Verde: Reservas Internacionais abrandam crescimento em 2019

De acordo com um relatório de Indicadores Económicos & Financeiros do Banco de Cabo Verde, de final de Julho, estas reservas garantiam no final do primeiro trimestre do ano o equivalente a 5,4 meses das importações de bens e serviços projectadas para 2019.

Estas reservas - de moeda estrangeira e que também servem para pagar as importações – cresceram no primeiro trimestre de 2018 o equivalente a 4.202 milhões de escudos (38 milhões de euros).

No primeiro trimestre de 2019, segundo o mesmo relatório, as reservas cresceram 2.756 milhões de escudos (24,9 milhões de euros), menos 34,4% face ao aumento de 2018.

“O aumento dos activos externos líquidos dos bancos e a redução da dívida externa do Governo e outros sectores estarão a explicar o aumento mais contido do ‘stock’ das reservas oficiais do país face ao primeiro trimestre do ano anterior”, aponta o relatório.

Segundo a estimativa divulgada em Julho pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), as reservas internacionais de Cabo Verde deverão subir este ano para 596,8 milhões de euros, face aos 531,1 milhões de euros de 2018.

Em 31 de março de 2018, as RIL de Cabo Verde garantiam, segundo o banco central, o equivalente a 5,8 meses das necessidades de importações do país para todo o ano.