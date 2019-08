Cabo Verde quer atrair investimento privado japonês

Segundo uma nota do Governo cabo-verdiano, a cooperação entre os dois Estados tem sido “abrangente e diversificada” nos sectores do mar, saúde, protecção civil, infraestruturas energéticas, mas pretende “reforçar o diálogo com intenção de atrair o investimento privado japonês”.

O chefe do Governo cabo-verdiano estará acompanhado no evento de uma comitiva composta pelo ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, pela embaixadora de Cabo Verde na China, Tânia Romualdo, e ainda pelo embaixador Eduardo Silva.

A TICAD (sigla na língua inglesa) é uma conferência internacional organizada pelo Governo do Japão, com o apoio da Organização das Nações Unidas (ONU), do Programa das Nações para o Desenvolvimento, da Comissão da União Africana e do Banco Mundial, informou o Notícias ao Minuto.