Cabo Verde prevê baixar défice das contas públicas para 6,1%

O Governo cabo-verdiano estima baixar o défice das contas públicas para 6,1% e o stock da dívida pública para 150,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2022, segundo a proposta orçamental apresentada ao parlamento.

De acordo com a Lusa, as previsões constam do documento de suporte à proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, que a Assembleia Nacional está a discutir nas comissões especializadas e no qual o Governo estima ainda um défice das contas públicas de 9,8% do PIB este ano, contra os 8,8% em 2020.

No rácio da dívida pública em função do PIB, Cabo Verde atingiu os 155,6% em 2020 e o Governo estima para este ano descer para 153,9%, baixando para 150,9% no próximo ano, sobretudo devido às previsões de crescimento económico.

Assim, o Governo cabo-verdiano prevê que o arquipélago registe um PIB, toda a riqueza produzida no país acima de 188.945 milhões de escudos (1.705 milhões de euros) em 2022, face aos 176.960 milhões de escudos (1.597 milhões de euros) projectados para este ano, resultando num crescimento económico de até 6%.

O vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, afirmou em 03 de Novembro, no parlamento, que o Orçamento de 2022 será um dos “mais desafiantes da história” do arquipélago, devido à crise económica provocada pela pandemia, preparado num “cenário de grandes incertezas”.

“Uma das grandes especificidades deste orçamento é que está a ser trabalhado para que seja um veículo com o objectivo de fazer a ponte entre a crise provocada pela pandemia da COVID-19 e a retoma económica”, afirmou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, ao ser ouvido no parlamento, na Comissão Especializada de Finanças e Orçamento, para analisar a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2022, orçada em cerca de 73 mil milhões de escudos (660 milhões de euros), menos 2% face ao orçamento em vigor.