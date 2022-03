Cabo Verde pede programa de apoio ao FMI devido à “tripla crise”

O vice-primeiro-ministro cabo-verdiano, Olavo Correia, disse, esta quinta-feira, que a situação económica do país é “difícil”, devido aos “impactos de uma tripla crise”, o que levou o Governo a pedir um programa de apoio ao FMI.

“Tomámos a decisão de avançarmos com um novo programa com FMI, ancorado em quatro eixos fundamentais que vão priorizar a estabilidade a vários níveis - financeiros, dos preços, cambiais e macro-económico, a transparência, as reformas económicas para fazermos aumentar o potencial da nossa economia, e a inclusão social”, anunciou Olavo Correia, que é também ministro das Finanças, sem esclarecer se este apoio terá envelope financeiro.

Segundo a Lusa, a posição foi transmitida após a reunião final com a missão de acompanhamento do Fundo Monetário Internacional (FMI), iniciada em 16 de Março para contactos regulares com as autoridades cabo-verdianas e avaliação das consequências económicas da actual conjuntura internacional para o país.

“A situação económica actual de Cabo Verde é difícil. O país está a viver os impactos de uma tripla crise, sendo climática [mais de três anos de seca], da pandemia da COVID-19 e agora pela guerra na Ucrânia. Este contexto tem impacto muito exigente sobre o quadro económico, o quadro orçamental, mas também sobre o rendimento das famílias”, reconheceu.

Olavo Correia acrescentou que o Governo “tem de dar resposta célere a vários níveis neste contexto, sobretudo para entrarmos brevemente numa trajectória de retoma de actividade económica”.

“Neste contexto é muito importante que possamos contar com a colaboração do FMI”, apontou.