Cabo Verde melhora estabilidade financeira em 2021, mas ainda com vulnerabilidades

Cabo Verde registou uma melhoria da estabilidade financeira em 2021, mas ainda subsistem vulnerabilidades no sistema financeiro que foram intensificadas pelo conflito na Ucrânia, revelou hoje o banco central.

No Relatório de Estabilidade Financeira 2021 do Gabinete de Supervisão Macroprudencial e de Resolução, o Banco de Cabo Verde (BCV) constatou que o sistema financeiro manteve-se resiliente, num contexto de recuperação das economias global e nacional, apesar de ainda estar influenciado pela pandemia de covid-19 e pela inflação.

Segundo o banco central, houve uma melhoria da estabilidade financeira de Cabo Verde em 2021, motivada pela melhoria dos indicadores de solidez bancária e da recuperação da actividade económica, apesar dos níveis elevados de preços e da dívida pública.

Mesmo assim, concluiu que ainda subsistem vulnerabilidades no sistema financeiro, intensificadas pela guerra na Ucrânia, bem como outros factores, como o aumento do endividamento das famílias e o nível ainda elevado de activos não produtivos no balanço da banca.

O aumento do ‘stock’ de bens recebidos em dação de pagamento, e a eventualidade de materialização de incumprimentos de crédito que potencia o aumento do recebimento de bens em dação pela banca, e a manutenção do elevado nível de concentração do sector bancário nos mercados de crédito e depósitos são outros aspectos que, segundo o BCV, condicionam o sistema financeiro cabo-verdiano.

Mas também o aumento da concentração da carteira de crédito a operações de grandes montantes bem como do ‘funding’ relativamente a um número muito reduzido de depositantes institucionais e a possibilidade de aumento de cibercrime devido à crescente digitalização dos serviços na indústria bancária.