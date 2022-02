Cabo Verde com dívida pública superior a 157% do PIB em 2021

O ‘stock’ da dívida pública de Cabo Verde atingiu no final de Dezembro um recorde de 280.332 milhões de escudos (2.534 milhões de euros), equivalente a 157,1% do Produto Interno Bruto (PIB) estimado para 2021.

De acordo com o relatório da Conta Provisória do Estado no quarto trimestre, a que a Lusa teve acesso, trata-se de um aumento nominal de 9,7%, face ao final de 2020, que contabilizou então um ‘stock’ de 255.520 milhões de escudos (2.309 milhões de euros), equivalente a 154,9% do PIB.

O documento acrescenta que este aumento no ‘stock’ da dívida pública “é justificado” por factores como a variação cambial, a execução do programa de investimentos com recursos externos e a necessidade de emissão de Títulos do Tesouro no mercado interno, desde logo para financiar a quebra nas receitas provocada pela ausência de turismo devido à pandemia de COVID-19, sector que garante 25% do PIB e do emprego do arquipélago.

No final de 2021, a dívida interna situava-se em cerca de 81.624 milhões de escudos (738 milhões de euros), o que corresponde a 45,7% do PIB, tendo aumentado 14,3% em relação ao período homólogo do ano transacto. No mesmo período, a dívida externa, que constitui a maior parcela da dívida do Governo central, atingiu os 198.708 milhões de escudos (1.796 milhões de euros), correspondendo a 111,3% do PIB.

O alívio, restruturação ou perdão da dívida externa de Cabo Verde é um objectivo de curto prazo assumido pelo Governo de Cabo Verde, que está em conversações com credores internacionais, nomeadamente Portugal, para libertar recursos financeiros para a retoma económica após a pandemia.