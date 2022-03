Cabo Verde com défice de 9,5 milhões euros nas contas públicas em Janeiro

As contas públicas de Cabo Verde registaram um défice de 1.049 milhões de escudos (9,5 milhões de euros) em Janeiro, equivalente a 0,6% do PIB estimado para 2022, segundo dados do Ministério das Finanças.

De acordo com o relatório síntese da execução orçamental de Janeiro, a que a Lusa teve acesso, este desempenho continuou a ser condicionado pelas consequências económicas da pandemia da COVID-19, mas com as receitas a subirem, 12,1% face a Janeiro de 2021, bem como as despesas, em 16,8%.

O défice equivalente a 0,6% do Produto Interno Bruto (PIB) em Janeiro compara com o défice de 0,4% no mesmo mês de 2021, então de 696 milhões de escudos (6,3 milhões euros), segundo os dados do relatório.

No Orçamento do Estado de Cabo Verde para 2022, o Governo inscreveu uma previsão de défice das contas públicas de 6,1% de um PIB - toda a riqueza produzida no país – esperado acima de 188.945 milhões de escudos (1.705 milhões euros), face aos 176.960 milhões de escudos (1.597 milhões euros) projectados para 2021, resultando num crescimento económico de até 6% este ano.