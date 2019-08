Cabo Verde: Bancos alertam para tentativa de ‘phishing’ com email falso

Em mensagens publicadas nas suas páginas na internet, o Banco Interatlântico (BI) e o Banco Comercial do Atlântico (BCA), ambos do grupo português Caixa Geral de Depósitos (CGD), alertaram os sues clientes para as questões de segurança com as suas contas bancárias.

“O Banco Comercial do Atlântico informa que vem circulando emails fraudulentos de criminosos usando o nome e o logo do BCA, e de outros bancos em Cabo Verde, pedindo a verificação de dados bancários de clientes”, indicou o banco.

O BCA notou que os códigos para aceder ao BCADirecto (Nome de Utilizador + Código de Acesso) e a Chave de Confirmação são para uso pessoal e são intransmissíveis, “não devendo nunca ser transmitidos, mesmo que solicitados por pessoas que se identifiquem como colaboradores do BCA”.

O banco indicou que ao receber as mensagens com pedidos de confirmação de email, de senhas/passwords, ou outros dados, “o procedimento correcto é eliminá-las definitivamente e nunca abrir os links que nelas constam, e muito menos abrir os anexos que as acompanham”.

O Banco Interatlântico adiantou que a tentativa de “pishing” está a ser feita com recurso a uma mensagem de email falsa, solicitando a actualização dos dados pessoais sob a condição de bloqueio da conta bancária.