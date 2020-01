Cabo Verde: Bai converte empréstimo em aumento de capital de 2,2 ME

De acordo com o extracto de publicação da Conservatória da Praia capital de Cabo verde, tratou-se de um aumento de capital de 250 milhões de escudos (2,2 milhões de euros), “mediante conversão de obrigações em acções”, com o BAI Cabo Verde a passar a ter um capital social de 1.430.975.000 de escudos (12,9 milhões de euros) “integralmente subscrito e realizado em dinheiro”, num total de 1.430.975 acções.

A Lusa noticiou em 07 de outubro que o BAI Cabo Verde, que opera há 10 anos no país, propôs aos seus accionistas, empresas de Angola como a petrolífera estatal Sonangol, um aumento de capital através de conversão obrigações subordinadas.

A informação constava da convocatória para uma assembleia-geral extraordinária do BAI Cabo Verde, prevendo também a eleição do novo conselho de administração.

O BAI Cabo Verde é um dos bancos cabo-verdianos com licença genérica, e era então detido em 80,432% pela casa-mãe, o Banco Angolano de Investimentos, com sede em Luanda.

A Sonangol Cabo Verde, empresa do grupo Sonangol e que a petrolífera estatal angolana já anunciou que pretende alienar, detinha uma quota de 16,303% do capital social do BAI Cabo Verde.