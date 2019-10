Cabo Verde aprova decreto-lei que permite concessão do serviço aeroportuário O conselho de Ministros de Cabo Verde aprovou o decreto-lei que estabelece as bases de concessão do serviço aeroportuário que vai permitir a concessão dos serviços dos aeroportos internacionais e dos aeródromos que estão sob a gestão da Aeroportos e Segurança Aérea (ASA), informou o porta-voz da reunião realizada no Mindelo.