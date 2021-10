Bundesbank prevê aumento da inflação na Alemanha devido à descida do IVA

O Bundesbank prevê um aumento da inflação na Alemanha no último trimestre do ano porque o Governo alemão baixou o IVA no ano passado para impulsionar o consumo durante a pandemia e aumentou-o novamente este ano.

No boletim mensal de Outubro, publicado recentemente, os economistas do banco central alemão prevêem que a inflação voltará a descer no próximo ano.

De acordo com a Lusa, os economistas recordam que a inflação homóloga na Alemanha era de 3,4% em Agosto e subiu para 4,1% em Setembro.

"De um modo geral, a taxa de inflação poderá aumentar ainda mais antes de diminuir no próximo ano", de acordo com os economistas do Bundesbank.

A razão, entre outras, é um efeito de base porque no ano passado o governo alemão baixou temporariamente o IVA no segundo semestre de 2020 para impulsionar o consumo e o crescimento económico.

Como a taxa de inflação dá a variação do índice de preços no consumidor em relação ao ano anterior, é agora mais alta porque se compara com os preços do ano passado, que foram mais baixos devido à redução do IVA.

Os economistas do Bundesbank também sublinham que além da descida do IVA, foi reduzido um efeito estatístico pontual que tinha travado a subida dos preços.

Trata-se de um ajustamento de algumas componentes do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) devido à pandemia.

Estas componentes foram ajustadas para 2021 aos padrões de consumo do ano anterior.

Por exemplo, as viagens organizadas tiveram menos peso no IHPC em 2020, pelo que a sua ponderação foi reduzida na viragem do ano e também abrandou um pouco a inflação em Outubro, mas em Novembro deverá ter um efeito ascendente.