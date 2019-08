BUE registam 1.000 empresas/mês até Junho

Actualmente, refere o Jornal de Angola, a instituição tem um registo médio de mil empresas por mês, de acordo com o coordenador nacional do Balcão Único do Empreendedor, Carlos Lopes.

O responsável sublinhou que as novas empresas não estão a ser constituídas com base em financiamentos bancários promovidos pelo Estado.

São empresas com fundos próprios, que estavam no mercado informal, que querem ver a sua condição diferenciada, passando para o sector formal, dadas as vantagens daí decorrentes, como é o caso, por exemplo, do acesso à Segurança Social.