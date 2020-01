Bruxelas quer fim das moedas de um e de dois cêntimos de euro

O objectivo da “proposta para regras de arredondamento uniforme” é reduzir a burocracia e custos, com a Comissão a prever poupar 1,4 mil milhões de euros, conforme contas realizadas em 2013. Cada cidadão da zona euro detém em média 181 destas moedas.

Nos 19 países da zona euro circulam 126 mil milhões de moedas de euros, com as moedas de um e de dois cêntimos a pesarem 48% neste total, o equivalente a 61 mil milhões de euros de moedas com este valor.

A Comissão Europeia também quer criar regras para impedir que os retalhistas aumentem os preços dos produtos à boleia desta medida, noticia o Político.

Ao mesmo tempo, deverá ser criada uma regra de arredondamento para o próximo múltiplo de cinco, de forma a mitigar a saída destas moedas de circulação, uma medida já existente na Bélgica, desde o início deste ano.