Bruxelas lança 11 questões para rever regras orçamentais

A Comissão Europeia relançou esta terça-feira, 19, o debate sobre a revisão das regras orçamentais, ainda suspensas devido à pandemia, esperando opiniões das partes interessadas sobre 11 questões para decidir qual o futuro da governação económica na União Europeia (UE).

Em causa está a comunicação “A economia da UE no pós COVID-19: implicações para a governação económica”, hoje divulgada pela Comissão Europeia, na qual a instituição “faz o balanço das novas circunstâncias para a governação económica na sequência da crise da COVID-19 e relança o debate público sobre a revisão do quadro de governação económica da União”, indica a instituição em informação enviada à imprensa.

São, ao todo, 11 as “questões-chave para o debate público”, para o qual a Comissão convida “todos os principais interessados a empenharem-se, de modo a construir um consenso sobre o futuro do quadro de governação económica”, tendo então em conta o “novo contexto” pós-crise, os “novos desafios e ensinamentos” e visando uma “discussão inclusiva e aberta”.

Assegurando que terá “em consideração todas as opiniões expressas durante este debate público”, que decorre até final de Dezembro deste ano, Bruxelas adianta que só no primeiro trimestre de 2022 apresentará “orientações para a política orçamental para o período que se avizinha, com o objectivo de facilitar a coordenação das políticas orçamentais e a preparação dos Programas de Estabilidade e Convergência dos Estados-membros”.

Entre as 11 questões feitas nesta consulta pública está a de como se podem melhorar as regras orçamentais para lidar com os actuais e “evitar novos desequilíbrios macroeconómicos”, como “assegurar políticas orçamentais responsáveis” nos países, como incentivar investimentos ‘verdes’ (o que poderia passar por flexibilizar os requisitos nesta área, como defendido por alguns países) e ainda como assegurar uma “aplicação efectiva” dos requisitos (se isso deve acontecer por exemplo através da ameaça das sanções financeiras).

A cláusula de salvaguarda do Pacto de Estabilidade e Crescimento que suspendeu temporariamente as regras de disciplina em matérias como o défice e a dívida pública foi activada em Março de 2020 para permitir aos Estados-membros reagirem rapidamente e adoptarem medidas de urgência para mitigar o impacto económico e social sem precedentes da crise da COVID-19.

Com requisitos como um défice abaixo dos 3% do Produto Interno Bruto (PIB) e uma dívida pública inferior a 60% do PIB, estas regras orçamentais estão desde então suspensas e assim continuarão até final de 2022, já que a Comissão considerou que a economia europeia continuará a necessitar de apoios também no próximo ano.

O objectivo de Bruxelas é, com esta futura revisão das regras orçamentais, conciliar o controlo da dívida pública e os níveis de défice desencadeados pela crise com a necessidade de investir mais na área climática.