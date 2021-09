Bruxelas já desembolsou 51,5 mil milhões a 16 países em pré-financiamento

A Comissão Europeia já desembolsou 51,5 mil milhões de erros a 16 Estados-membros da UE em pré-financiamento das verbas da recuperação pós-crise da COVID-19, entre os quais Portugal e hoje Áustria, República Checa e Croácia.

“Incluindo os pagamentos feitos hoje à Áustria, República Checa e Croácia, a Comissão já mobilizou até agora 51,5 mil milhões de euros para 16 Estados-membros em pré-financiamento” dos Planos nacionais de Recuperação e Resiliência (PRR), anunciou a porta-voz do executivo comunitário para os assuntos económicos e financeiros, Veerle Nuyts.

Intervindo na conferência de imprensa diária do executivo comunitário, em Bruxelas, a responsável precisou que hoje foi a vez de desembolsar “450 milhões para a Áustria, 818 milhões para a Croácia e 950 milhões”, o equivalente a 13% da dotação financeira total do PRR de cada país.

“Estes pagamentos ajudarão a dar início à implementação dos investimentos cruciais e das medidas de reforma delineadas em cada plano nacional”, adiantou Veerle Nuyts.

Portugal foi o primeiro Estado-membro a entregar formalmente em Bruxelas o seu PRR para aceder aos fundos do Mecanismo de Recuperação e Resiliência -- elemento central do pacote “NextGenerationEU” acordado na UE para superar a crise da COVID-19 e o primeiro a vê-lo aprovado, sendo também dos primeiros países a receber verbas.

No início de Agosto, a Comissão Europeia desembolsou 2,2 mil milhões de euros a Portugal referente ao pré-financiamento de 13% do PRR, num montante global de 16,6 mil milhões de euros, aprovado no mês anterior.

Outros 15 Estados-membros já dispõem de verbas iniciais para suportar a recuperação pós-crise da covid-19 através dos seus PRR, sendo eles Luxemburgo (12,1 milhões), Bélgica (770 milhões), Grécia (quatro mil milhões), Itália (24,9 mil milhões), Lituânia (289 milhões), Espanha (nove mil milhões), França (5,1 mil milhões), Alemanha (2,25 mil milhões), Dinamarca (201 milhões), Chipre (157 milhões), Letónia (237 milhões), Eslovénia (231 milhões), Croácia (818 milhões), República Checa (915 milhões) e Áustria (450 milhões).