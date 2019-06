Bruxelas insta Estados-membros a chegar a acordo sobre o orçamento da zona euro

O executivo comunitário, através do seu vice-presidente responsável pela pasta do Euro, ‘convidou’ hoje os ministros das Finanças e os chefes de Estado e de Governo da União Europeia (UE) a alcançarem um acordo sobre o instrumento orçamental para a convergência e competitividade da área do euro com vista a uma pronta adoção pelo Parlamento Europeu e pelo Conselho e a concordarem sobre o tamanho do mesmo no contexto do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) para 2021-2017.

“No quadro da discussão entre os ministros no Eurogrupo de amanhã [quinta-feira] e entre os líderes da UE na cimeira do Euro de 21 de junho, instamos a que estes façam um bom progresso no aprofundamento da União Económica e Monetária. Estamos a aproximar-nos de tempos mais desafiantes a nível económico e esse facto torna este momento chave para concretizar os progressos de que necessitamos”, alertou Valdis Dombrovskis.

Particularmente relevante para o aprofundamento da União Económica e Monetária é, segundo o comissário do Euro, o instrumento orçamental para a convergência e competitividade da área do euro, para o qual Bruxelas tem “expectativas positivas”.