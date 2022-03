Bruxelas é palco do “Fórum Empresarial UE-Angola”

A União Europeia (EU) vai realizar no próximo dia 24 de Março o Fórum Empresarial UE-Angola, em Bruxelas, onde se dará início a uma série de diálogos público-privados sobre as reformas de Angola para apoiar o investimento do sector privado e as ligações empresariais.

Organizado pela UE em parceria com as autoridades angolanas e o sector privado, as áreas com maior potencial de investimento e negócios para os europeus serão o foco do fórum. O evento será híbrido, com a presença das delegações em Bruxelas e outras representações virtualmente e estará aberto ao público para participação virtual.

As Energias Renováveis, Indústria e Manufacturação, Agricultura e Agroindústria, Logística e Infraestrutura, Digitalização e Águas são os principais temas que serão abordados durante o encontro.

De acordo com a embaixadora da UE em Angola, Jeannette Seppen, o fórum UE-Angola visa fomentar o investimento europeu em Angola, destacando oportunidades e potencialidades económicas ao mesmo tempo em que se discutem áreas para melhorias.

“O objectivo é a diversificação económica para que Angola seja menos dependente do petróleo”, afirmou Jeannette Seppen.

Segundo a diplomata, o evento vai promover Angola como destino de investimento, impulsionar o comércio, criar empregos dignos e promover um crescimento sustentável e diversificado.

Participam no evento, os ministros de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, da Economia e Planeamento, Mário Caetano João, da Indústria e Comércio, Victor Fernandes, bem como os representantes do Banco Nacional de Angola Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações (AIXPEX) Bolsa de Dívida e Valores de Angola (BODIVA), Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), entre outros.

Está a decorrer no âmbito dos diálogos do sector público-privado UE-África, apoiados pelo Fórum Empresarial UE-África (EABF), organizado conjuntamente pela União Europeia e pela União Africana. As empresas que já operam em Angola irão se pronunciar sobre o motivo que os leva investir no País e as oportunidades que vislumbram.

No âmbito das relações entre Angola e a União Europeia, está em fase de conclusão o Acordo de Facilitação de Investimentos Sustentáveis Angola-UE (SIFA).

O acordo irá reforçar a transparência das medidas de investimento, simplificar os procedimentos, promover o investimento responsável, contribuir para a diversificação económica de Angola e ajudar as pequenas e médias empresas (PME). Os negociadores por detrás deste acordo estarão presentes para explicar como as empresas podem aproveitá-lo ao investir em Angola.

Quanto ao acesso ao financiamento, o Plano Europeu de Investimento Externo e o seu pilar financeiro, o Fundo Europeu para o Desenvolvimento Sustentável plus (EFSD+), dispõem de uma série de ferramentas que podem ser utilizadas para aumentar o investimento do sector privado.

UEA disponibiliza 275 milhões de euros

Em Janeiro deste ano, a União Europeia anunciou que vai disponibilizar 275 milhões de euros em financiamentos a projectos de diversificação da economia e capital humano em Angola, no período 2022-2024.

O Governo recebeu, em Janeiro do ano passado, uma doação de 20 milhões de euros da União Europeia para apoiar a resposta do país à recuperação e à diversificação da economia.

Em Fevereiro de 2020 a União Europeia e Angola assinaram três acordos para financiamento de programas nas áreas da economia e da governação local, no valor global de 23 milhões de euros.

As trocas comerciais com a União Europeia que, este ano, representam 38,4% das importações angolanas, constituindo, em sentido inverso, 7,6% das exportações para aquela zona. Na base das trocas estão equipamentos, máquinas, produtos alimentares diversos, bem como marisco e pescado, de acordo com a directora para a Cooperação da Delegação da União Europeia.

Para apoiar o Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI) Angola solicitou um apoio orçamental à União Europeia de 20 milhões de euros. O financiamento obedeceu a alguns critérios, e como tal, foi desembolsada a primeira tranche de 14,5 milhões de euros, e em função dos resultados vai ser reembolsado a tranche seguinte para completar os 20 milhões de euros previstos na convenção de apoio orçamental.