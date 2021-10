Bruxelas apresenta em Dezembro novo pacote energético

A Comissão Europeia vai apresentar, em Dezembro, um pacote de iniciativas sobre o sector energético, admitindo, perante a escalada dos preços da electricidade devido aos aumentos globais no gás, intervir para reforçar as reservas da União Europeia (UE), avançou a Lusa.

“Há um trabalho em curso para tentar identificar propostas, nomeadamente se poderemos desempenhar um papel particular na aquisição de gás ou se poderemos adoptar uma nova iniciativa em matéria de armazenamento de gás e este trabalho de avaliação está a decorrer”, declarou o comissário europeu da Economia, Paolo Gentiloni.

Falando em conferência após uma reunião dos ministros das Finanças da zona euro, na qual a actual crise energética que afecta a UE foi debatida, o comissário europeu precisou que iniciativas como estas estarão “num novo pacote energético que será apresentado em Dezembro”.

Antes, já nos próximos dias, a Comissão Europeia vai apresentar uma caixa de ferramentas que, de acordo com Paolo Gentiloni, “assenta numa comunicação que fará um balanço da origem desta crise e na qual se esclarecerão os instrumentos que estão disponíveis para os Estados-membros usarem como resposta a esta situação”.

Em causa estão “soluções originais que podem ser utilizadas de acordo com as leis europeias e respeitando as regras da UE” para assim “mitigar o impacto” desta crise energética, referiu o responsável italiano.