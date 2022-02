Bruxelas actualiza hoje projecções com economia e inflação a crescerem

Três meses depois das previsões de outono, o executivo comunitário publica hoje as previsões de inverno, que, por serem intercalares, abrangem apenas o Produto Interno Bruto (PIB) e inflação anuais e trimestrais para o ano em curso e para o ano subsequente em todos os Estados-Membros e na zona euro, bem como os dados agregados da UE.

Estas previsões surgem numa altura em que a elevada inflação, a taxa homóloga atingiu em Janeiro um novo máximo de 5,1% na área do euro está, de resto, a prevenir um crescimento ainda maior, como admitiu na semana passada o presidente do Eurogrupo.

Ainda assim, as projecções de Novembro de Bruxelas apontavam para um crescimento de 4,3% em 2022 tanto na zona euro como no conjunto da União, e de 2,4% e 2,5%, respectivamente, em 2023, alertando a Comissão na altura que estas previsões estavam rodeadas de “riscos muito elevados”.

Para Portugal, Bruxelas antecipava no outono uma subida do PIB de 5,3% em 2022 (e de 2,4% em 2023), uma revisão em alta comparativamente às projecções do verão, mas ainda assim abaixo das do Governo, que já este mês reiterou a sua confiança de que a economia portuguesa cresça este ano 5,5% ou mesmo mais.

No outono, Bruxelas previa que Portugal ‘fechasse’ 2021 com um crescimento do PIB de 4,5%, tendo o Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgado em 31 de Janeiro que a economia portuguesa cresceu 4,9%.

A nível da subida da taxa de inflação, que não se tem feito sentir tanto em Portugal como na maioria dos Estados-membros -, Bruxelas estimava no outono que a mesma atingisse um pico de 2,4% na zona euro em 2021, recuando para 2,2% em 2022 e 1,4% em 2023, mas será provavelmente forçada a rever em alta estas projecções, face à evolução da subida dos preços.