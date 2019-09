Brexit: Saída do Reino Unido da UE sem acordo pode custar 0,4% do PIB português

“A transição do Reino Unido para as regras da Organização Mundial de Comércio implicaria uma quebra nos volumes de comércio de cerca de 15%”, afirmou Rui Constantino, acrescentando que, uma vez que Portugal exporta para o Reino Unido 9 mil milhões de euros, sendo o principal parceiro comercial em bens e serviços, “uma conta simples, seria calcular o impacto de 15% sobre o volume do comércio — os 9 mil milhões de euros — que teria um impacto de 4 décimas do PIB [Produto Interno Bruto]” português.

O economista-chefe do Santander falava na Iniciativa “2020 – Que Perspectivas, Desafios e Oportunidades para o Turismo?”, no âmbito dos almoços de associados da Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Lisboa.

Rui Constantino adiantou que, uma vez que todos os países europeus serão afetados, “o efeito pode ser mais forte” e, no final, ninguém ficará mais rico. “O ‘Brexit’ é um ‘lose-lose’, todos ficaremos mais pobres”, frisou.

O Santander tem uma previsão de crescimento de 1,4% do PIB português para 2020, sem o impacto de 0,4% decorrente de um ‘Brexit’ sem acordo.

“Estamos a concluir o nosso processo de revisão das estimativas. Ficaremos com algo mais próximo de 1,2% do que 1,4%, tendo em conta alguns factores positivos, nomeadamente, a continuação do crescimento das exportações, apesar do impacto do ‘Brexit’”, referiu Rui Constantino.