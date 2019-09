Brexit. Câmara dos Lordes pode aprovar lei que evita Brexit sem acordo na sexta-feira

De acordo com o The Guardian, esta quinta-feira, com a proposta de lei aprovada até sexta-feira, o documento pode descer à Câmara dos Comuns para que as emendas introduzidas pelos Lordes e sejam aprovadas na segunda-feira. Depois disso, segue para as mãos da Rainha, onde é assinada e tornada lei.

A Baronesa Smith, líder do Partido Trabalhista na Câmara dos Lordes, afirmou que a oposição apoiou a medida e espera que “não hajam mais impedimentos” do projecto na sexta-feira. Já o líder dos Liberais Democratas Richard Newby disse à câmara que estava muito satisfeito por deixar de usar, em breve, o gabão oficial: “Não acho que arrastar isto por mais 24 ou 48 horas, como se estivéssemos a tentar estabelecer um novo recorde mundial do Guinness, ajudaria alguém”, criticou.