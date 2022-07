Brent volta a negociar acima da ‘barreira’ dos 100 dólares

O barril do Brent voltou a negociar acima dos 100 USD por barril esta quinta-feira, depois de ter fechado abaixo desta ‘barreira’ na sessão de quarta-feira.

O petróleo está a valorizar ligeiramente esta quinta-feira, à medida que os investidores pesam receios de que uma potencial desaceleração económica possa reduzir a procura desta matéria-prima.

O Brent do Mar do Norte, que é a referência para as exportações angolanas, segue a valorizar 0,19% para 100,88 USD por barril, depois de terça-feira ter afundado 10,93%.

Já o West Texas Intermediate (WTI), “benchmark” para os Estados Unidos, ganha 0,22% para 98,75 USD por barril.

Com a desvalorização verificada no início da semana, o “ouro negro” está assim a perder os ganhos verificados na sequência do início da guerra na Ucrânia, que tinha levantado o crude norte-americano para os 130 USD por barril.