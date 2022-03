Brent volta a negociar abaixo dos 120 USD

O petróleo está a negociar em baixa naquela que é a última sessão desta semana. Há momentos, o Brent, que serve de referência para as importações nacionais, descia 1,6% para 117,25 USD, de acordo com o Investing, voltando a negociar abaixo dos 120 USD.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em maio terminou, na quinta-feira, no mercado de futuros de Londres em baixa de 3,04%, para os 117,99 USD.

Já o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 3,70 USD abaixo dos 121,69 com que encerou as transacções na quarta-feira.

A cotação do Brent abriu em alta, mas caiu na segunda metade do dia, em que as atenções dos investidores também estiveram focadas na cimeira dos membros da NATO, em Bruxelas.

Vários Estados da Aliança Atlântica opõem-se a um embargo aos hidrocarbonetos russos, como castigo pela invasão da Ucrânia, decidida pelo Kremlin.

Um veto ao petróleo russo representaria uma redução da oferta para as refinarias europeias entre 1,5 milhões e dois milhões de barris por dia, estimou a consultora Rystad Energy.