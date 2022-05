Brent valoriza para cerca de 114 USD

O petróleo está a negociar no ‘verde’, esta terça-feira, com o Brent a valorizar ligeiramente para cerca de 114 USD por barril, de acordo com o Investing.

O brent, que serve de referência às exportações angolanas, recua 0,07% para 114,19 USD, enquanto o WTI, negociado em Nova Iorque, recua 0,07% para 114,11 USD. Na sessão anterior, ambos tinham desvalorizado mais de 1%.

O crude do Mar do Norte, de referência na Europa, concluiu a sessão no International Exchange Futures a cotar 2,53 USD acima dos 111,58 com fechou as transacções na sexta-feira.

Este desempenho acontece numa altura em que os investidores esperam por uma proibição por parte da União Europeia ao petróleo da Rússia, o que deverá restringir ainda mais a oferta global de ouro negro.