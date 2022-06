Brent toca nos 120 USD

O petróleo sobe esta segunda-feira com o barril de Brent a tocar na fasquia dos 120 USD, impulsionado pelo alívio de várias medidas de confinamento na China, o maior importador de ouro negro do mundo.

O West Texas Intermediate, negociado em Nova Iorque, soma 0,43% para 115,57 USD por barril. Já o Brent do Mar do Norte referência para as exportações angolanas valoriza 0,25% para 119,73 USD por barril.

O ouro negro negociado em Londres caminha para um sexto ganho semanal consecutivo, a maior sequência em uma década, de acordo com as contas da Bloomberg.

Além das medidas da China sobre o alívio do confinamento em Xangai, o mercado está a ser impulsionado pela expectativa em torno das discussões que retomam esta semana sobre o possível embargo da União Europeia ao petróleo russo.