Brent negoceia em queda

Os preços do petróleo caíram hoje (quarta-feira), mais de 1% com os dados mais recentes do American Petroleum Institute apontaram para uma grande construção de estoques de petróleo bruto e destilados dos Estados Unidos da América (EUA).

De acordo com o trading Economics, o brent de referência em Angola está a ser negociado esta manhã abaixo de 83 USD por barril.

O fornecimento de petróleo bruto dos EUA aumentou 3,6 milhões de barris na semana que terminou em 29 de outubro, mais que o dobro da estimativa de consenso de 1,567 milhão de barris. Os estoques de destilados também aumentaram em 573 mil barris, enquanto o estoque de gasolina diminuiu em 552 mil barris, de acordo com dados da API.

Enquanto isso, os comerciantes aguardam anúncios oficiais da reunião da OPEP+ na quinta-feira, à medida que aumenta a pressão internacional para que o grupo aumente a produção.