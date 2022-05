Brent está acima dos 110 USD

O embargo ao petróleo russo por parte da União Europeia (UE) continua a ‘dar ganhos’ ao petróleo. Há momentos, o Brent que serve de referência às exportações angolanas subia 0,3% para 110,42 USD por barril, de acordo com Investing.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em Julho terminou, na quarta-feira, no mercado de futuros de Londres em alta de 4,82%, para os 110,20 USD.

O crude do mar do Norte, de referência as exportações angolanas, concluiu a sessão no International Exchange Futures, a cotar 5,07 USD acima dos 105,13 com que fechou as transacções na terça-feira.

A cotação do Brent beneficiou de a Comissão Europeia ter proposto um veto progressivo ao petróleo russo, que se tornaria efectivo no final do ano.